Shatila, la vita senza speranza dei profughi

CORRENTE ELETTRICA ALTERNATA E ACQUA CORRENTE RARA

«Il governo libanese non fa nulla per aiutarci», aggiunge. In effetti, il quartiere è un mondo a parte e i pochi minuti che lo separano dal centro di Beirut sono un viaggio nel tempo. Qui, per esempio, la corrente elettrica va e viene a intervalli di 4/6 ore, non tutte le abitazioni dispongono di acqua corrente. È raro incontrare stranieri qui. L'idea dell'aiuto che viene da altrove è una superflua speranza. Gli adulti non ne hanno più, soffocano in una risata amara ogni idealismo che non sia legato alla lotta per la Palestina. E, infatti, uno dei negozi nascosti nel dedalo di vie vende souvenir palestinesi. Portachiavi, pendenti, posacenere. Ovunque ci sono cartelloni di Arafat, come se si trattasse quasi di un santo protettore.