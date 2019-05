La Corea del Nord ha sparato razzi verso il Sud

Una «raffica di proiettili» sparati verso la città costiera di Wonsan torna a sollevare il livello della tensione tra le due Coree. Ad annunciare l'attacco è stato il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano che in un primo bollettino aveva parlato di «un missile a corto raggio» e poi di più vettori balistici. La correzione dei fatti lascia invece supporre che siano stati sparati non missili, ma utilizzati lanciatori multipli di razzi. «Quello che la Corea del Nord ha lanciato oggi non è un missile balistico», ha chiarito una fonte militare citata dalla Yonhap. I proiettili avrebbero coperto la distanza di 70-200 chilometri finendo nelle acque del mar del Giappone. Le autorità americane e sudcoreane stanno analizzando la vicenda sia sui proiettili sia sugli scopi del lancio. «I nostri militari seguono le mosse del Nord, tenendo la postura di piena reattività in coordinamento con gli Usa», ha notato il Comando.

GLI USA MONITORANO LA SITUAZIONE

La nuova azione di Pyongyang cade nel mezzo dello stallo dei negoziati tra Usa e Corea del Nord sulla denuclearizzazione, dopo il fallimento del summit tra Kim Jong-un e Donald Trump di Hanoi, dopo il primo storico incontro tra il leader nord coreano e Vladimir Putin. Ad aprile il Nord ha testato «una nuova arma tattica guidata» che, secondo la lettura di Seul, sarebbe dedicata al combattimento terrestre. L'ultimo test di missile balistico è di novembre 2017: il Hwasong-15, vettore intercontinentale. Questa volta, invece, è più probabile siano stati utilizzati proiettili sparati da lanciatori multipli da 300 mm, nell'ambito di un'esercitazione di artiglieria. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che tengono sotto controllo la situazione: «Continueremo a monitorare», ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. Donald Trump è stato informato dal consigliere alla sicurezza nazionale, John Bolton.