India, l'ingranaggio delle elezioni più grandi e lunghe del mondo

IL PESO DELL'UTTAR PRADESH

Con il pugno duro il governo uscente può ricompattare l'elettorato hindu. Nel programma di Modi ci sono un nuovo tempio e la revoca dello status di regione speciale al Kashmir. Eppure le lunghe elezioni indiane potrebbero riservare sorprese, anche solo per i milioni di nuovi giovani elettori. Decisivo, per il controllo degli almeno 272 seggi (su 543) della Camera del popolo potrebbe rivelarsi il voto nello Stato indiano più popoloso dell'Uttar Pradesh, del quale è stata a lungo governatrice la leader socialista degli intoccabili (dalit) Kumari Mayawati. Il suo Partito della società maggioritaria (Bsp) arrivò terzo nel 2014, pur non aggiudicandosi alcun seggio in parlamento a causa dell'uninominale secco nelle circoscrizioni.

IL TERZO POLO AGO DELLA BILANCIA

Stavolta Mayawati ha formato un terzo fronte insieme all'altra forza indipendente di sinistra (Sp), dell'Uttar pradesh, del carismatico Akhilesh Yadav, un leader benvisto anche dai musulmani e tra il 2012 e il 2017 il più giovane governatore dello Stato. Anche le donne, più presenti tra i candidati della sinistra, potrebbero far accorciare la distanza tra Gandhi e Modi, che potrebbe sì prevalere come dalle aspettative ma senza una maggioranza garantita. La differenza, a questo punto, sarebbe fatta dalle coalizioni allargate al terzo polo di Mayawati, Yadav e di altre forze regionali. La Commissione elettorale ha comunicato che lo scrutinio di quasi un miliardo di schede (da circa 930 mila seggi) è previsto per il 23 maggio.