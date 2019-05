La protesta dei gilet gialli del 4 maggio 2019

Non si spengono nel frattempo le polemiche sugli scontri a margine della manifestazione del primo maggio, in particolare sulle dure accuse a una cinquantina di gilet gialli di aver "invaso" un ospedale e violentemente danneggiato le sue strutture. Rilanciata dal ministro Christophe Castaner, la ricostruzione dei fatti si è rivelata falsa e ora da diverse parti si chiedono le dimissioni del responsabile degli Interni. Sul web, ad aumentare le polemiche, è molto cliccato e commentato il video in cui si vede un poliziotto raccogliere un sampietrino e rilanciarlo verso i manifestanti, proprio in corrispondenza dell'entrata dell'ospedale. Un'inchiesta interna è stata avviata dalla polizia per accertare i fatti e individuare l'agente. Le ricostruzioni e le testimonianze hanno permesso di ricostruire l'ingresso di qualche decina fra i gilet gialli all'ospedale della Pitié-Salpetriere non come un atto ostile di teppismo ma per lo più come ricerca di un luogo per proteggersi durante la guerriglia contro la polizia.

LE SCUSE DI CASTANER NON PLACANO IL CORO "DIMISSIONI"

Castaner aveva denunciato con grande forza «l'attacco» all'ospedale, ma in un video girato dall'interno del servizio rianimazione, dove in un primo momento medici e infermiere si barricano spaventati, si desume chiaramente che i manifestanti sono in fuga dalla polizia e non commettono violenze. Per Jean-Luc Melenchon, leader della sinistra radicale della France Insoumise, Castaner «è un bugiardo, oltre a essere un incompetente». La senatrice 'verde' Esther Benbassa ha definito su Twitter «Pinocchio» il ministro dell'Interno mentre anche a destra, fra i Republicain, Bruno Retailleau ha scritto che «il ministro dell'Interno deve smetterla di gettare olio sul fuoco e spiegarsi sulle sue dichiarazioni smentite dai fatti». A stretto giro è arrivato il mea culpa di Castaner («Ho ascoltato le critiche sulla parola 'attacco', non avrei dovuto usarla»), che però non ha placato la richiesta di dimissioni.