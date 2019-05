Le ricadute della Brexit sui calamari delle Falkland

LA PREOCCUPAZIONE DEI 1.700 MARINAI SPAGNOLI

Proprio a causa dell'incertezza delle trattative, prima che la premier britannica Theresa May ottenesse il rinvio al 31 ottobre, ben 21 mila tonnellate di calamari erano state esportate con urgenza. Una quantità sufficiente a risparmiare fino a 4 milioni di euro di diritti doganali. Ora la corsa si è un po’ rallentata, ma il problema è solo rinviato. Oltre agli abitanti delle Falkland, sono preoccupati anche gli spagnoli. Attualmente la pesca nelle isole è praticata da 43 pescherecci: 24 con bandiera spagnola, 19 con bandiera delle Falkland, ma con una maggioranza di marinai iberici nell’equipaggio, e tutti associati alla Cooperative degli Armatori di Vigo (Arvi). Secondo il governo regionale della Galizia, 1.700 i marinai spagnoli potrebbero subire i danni di una Hard Brexit, contro una popolazione delle Falkland che, secondo il censimento del 2016, era di 3.398 persone.

DALLA LANA AI CALAMARI E AL PETROLIO

Tradizionalmente allevatori di pecore, gli abitanti dell'arcipelago hanno lasciato il business del calamaro in mano agli spagnoli. Tuttavia il milione di ovini che vive nelle Falkland non contribuisce per più del 2% a un Pil che nel 2015 è stato stimato dal World Factbook della Cia come il 12esimo al mondo per livello pro-capite ( 70.800 dollari all’anno). L’agro-allevamento impiega ancora un decimo della manodopera locale, con un altro quarto costituito da dipendenti pubblici e un importante ruolo del turismo. Ma da quando negli Anni 80 il boom delle fibre artificiali tolse mercato alla lana è diventata la pesca il principale sostegno delle isole. E alternative non se ne intravvedono, almeno fino a quando le prospezioni petrolifere in corso non avranno avuto successo.