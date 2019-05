Cosa ha fatto l'Ue sulla difesa e cosa farà dopo le Europee

L'UTOPIA DELL'ESERCITO COMUNE EUROPEO

All'interno del risiko sulla Difesa c'è un aspetto che resta sempre nell'ombra, un'ipotesi che ogni tanto ritorna ma che viene sempre accantonata perchè eccessivamente utopica: quella dell'esercito comune europeo. Nei mesi scorsi Katarina Barley, il ministro della Giustizia tedesco, ha espresso a Politico la necessità di lavorare una forza militare comune sotto il controllo del parlamento Ue. L'idea di Barley non è nuova ma è destinata a rimanere nel cassetto ancora per molto. «È un'utopia, almeno per i prossimi cinque anni», ha spiegato ancora Marrone a L43.

NECESSARIO UN LAVORO COMPLEMENTARE ALLA NATO

Il problema di una forza integrata non deriva solo dalle resistenze dei vari Stati membri: «La spinta verso questo tipo di integrazione potrebbe portare a uno scollamento dalla Nato e dagli Stati Uniti che al momento non è nel nostro interesse». Per l'analista dello Iai, l'Ue al momento non è in grado, da sola, di «tutelare la sicurezza del continente rispetto alla Russia, alla Cina e al terrorismo». Il lavoro da fare, per Marrone, è teso a un modello complementare con l'Allenanza Atlantica; per questo usare il termine "esercito europeo" è controproducente. «Però», ha precisato, «sgomberato il campo dagli equivoci, il discorso di una cooperazione e integrazione nella Difesa tra i Paesi Ue attraverso le istituzioni dell'Unione va affrontato, come stanno facendo Parigi e Berlino».