Il revival dell'estrema destra tedesca che flirta con Salvini

È accaduto ancora una volta in Sassonia e la Germania è sotto choc. Più dell’estate scorsa, quando la notizia di un giovane tedesco rimasto ucciso in una rissa con due migranti scatenò imponenti manifestazioni contro gli stranieri e una caccia all’uomo con aggressioni e pestaggi nella regione che ha mandato più deputati di estrema destra in parlamento. Stavolta il primo maggio, per la festa del lavoro che in Germania fu istituita sotto il nazismo, e alla vigilia dello Yom HaShoah, la giornata in ricordo dell’Olocausto degli ebrei che nel 2019 cadeva il 2 maggio, più di 200 neonazisti sono sbucati sfilando con fiaccole e tamburi, nei colori delle uniformi delle Sa. La marcia è andata in scena a Plauen, cittadina dell’Est a una settantina di chilometri da Chemnitz diventata famosa per i cortei xenofobi e sovranisti. Luoghi dove per anni si sono consumati gli scontri, anche il primo maggio, tra i rally dei gruppi di estrema destra e gli antagonista: anche Dresda, capoluogo della Sassonia, è teatro di ciclici raduni neonazisti da tutta Europa. Ma mai si erano spinti a tanto.

I LEGAMI TRA AFD E IL SOTTOBOSCO NAZI

Nella Germania dove l’apologia di nazismo di solito è punita con pene fino a tre anni di carcere, ci si chiede come sia stato possibile che il gruppo della Terza via in questione (nato nel 2014 una costola dello storico partito post-nazista Npd) non sia stato bloccato, né dalle forze dell’ordine né dalle autorità cittadine. In realtà, anche in Germania il crinale tra apologia di nazismo e libertà di espressione è scivoloso, specie in Land come la Sassonia dove la polizia è accusata di avere simpatizzanti dell’estrema destra e di essere fin troppo blanda con i manifestanti di Pegida: il movimento populista e anti-islamico germinato in questi anni, sempre nel Land, che include il peggiore sottobosco dell’estrema destra tedesca. Compresa la Terza via identitaria e patriottica che ha marcato il territorio a Plauen. Quanto alla politica, l’estrema destra euroscettica di Alternative für Deutschland (AfD) con la sua roccaforte in Sassonia (nel Land il partito più votato alle Legislative del 2017, con il 27%) rifuta alleanze con i Pegida, ma non basta.