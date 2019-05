Pendarovski ha vinto le elezioni presidenziali in Macedonia del Nord

Con il risultato delle presidenziali in Macedonia del Nord sembrano definitivamente aprirsi le porte della Nato e dell'Unione europea per il Paese balcanico. Stevo Pendarovski, candidato europeista e pro Nato, è destinato con tutta probabilità a diventare il nuovo presidente. Nel secondo turno delle elezioni, i dati ancora parziali forniti dalla commissione elettorale dopo lo spoglio del 92,44% delle schede del ballottaggio odierno assegnano a Pendarovski il 52,12% dei favori, rispetto al 44,30% andato alla rivale Gordana Siljanovska-Davkova, rappresentante dell'opposizione

conservatrice. La Macedonia del Nord ha da poco cambiato nome per trovare un'intesa con la Grecia, che rivendicava il nome di Macedonia per la celebre sua regione settentrionale in modo da non dover più subire il veto di Atene per un eventuale ingresso nell'Unione europea o nell'Alleanza Atlantica, ingresso che con l'ascesa di Pendarovski a capo dello Stato si fa sempre più realistico.