Un migrante su tre muore per raggiungere l'Europa dalla Libia

Gli arrivi dei migranti in Europa continuano a diminuire, ma il Mediterraneo non è mai stato così pericoloso: Unhcr Italia lancia l'allarme, rilevando che quest'anno una persona su tre ha perso la vita lungo la rotta libica, la percentuale più alta negli ultimi anni. I dati dei primi quattro mesi del 2019 confermano la tendenza di un robusto calo dei flussi: sono poco meno di 12.500 i migranti entrati in Europa via mare dal primo gennaio fino al 10 aprile, con una diminuzione del 22% rispetto ai 16.200 circa arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso, secondo le cifre dell'Oim.

RIDUZIONE PIÙ DRASTICA IN ITALIA

In Italia, dove il governo ha attuato una politica di chiusura dei porti, si registra una riduzione più drastica: 623 i migranti arrivati nelle nostre coste, rispetto ai 7.389 registrati nei primi mesi del 2018: oltre il 90% in meno, addirittura il 97% in meno, in confronto al 2017. Mentre sia Grecia che Spagna hanno accolto quasi 5.800 persone ciascuna. Ma è il conto delle vittime a destare preoccupazione.

UNA PERSONE SU TRE MUORE DURANTE LA TRAVERSATA

Sono 422 i profughi inghiottiti dal Mediterraneo in questi primi mesi dell'anno: un morto ogni tre persone che hanno tentato la traversata, la percentuale più elevata sul totale delle partenze dal 2014. Per l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati «questa situazione non può continuare», e ci sono delle precise responsabilità, dentro e fuori dalla Libia. L'Unhcr punta il dito contro le autorità del paese nordafricano: «Non esiste un porto sicuro in Libia e nessuna nave governativa effettua operazioni di ricerca e soccorso», è la denuncia. E di certo la guerra tra Tripoli e Bengasi, che va avanti da oltre un mese, non contribuisce a migliorare il controllo delle frontiere. Sotto accusa c'è anche l'Unione europa, che circa un anno fa fa aveva stabilito un codice di condotta per le Ong, invitandole a non interferire con le operazioni della guardia costiera libica. Con il risultato, denuncia l'Unhcr, che le loro imbarcazioni di soccorso sono di fatto scomparse dal Mediterraneo.