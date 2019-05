Le cose da sapere sulla nascita del Royal baby di Meghan e Harry

Il piccolo e la mamma stanno bene, ha precisato. Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry. Pesa 3,3 chili.

SETTIMO IN LINEA DI SUCCESSIONE

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha cominciato il travaglio in mattinata. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata. Fino all'ultimo non si sapeva il sesso del bambino: la coppia ha voluto tenersi la sorpresa. La notizia del parto è stata confermata poi da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Il neonato è settimo in linea di successione per il trono, dietro al principe di Galles, il duca di Cambridge e i suoi figli - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis - e il duca di Sussex.

IMPEGNI RINVIATI PER HARRY

Da giorni, giornalisti e sostenitori della Corona sono accampati davanti a Windsor in attesa della nascita del bimbo. La coppia ha voluto mantenere il riserbo sulla fase finale della gravidanza di Meghan anche se la nascita era prevista per fine aprile o inizio maggio. Il 5 maggio, Buckingham Palace ha annunciato il rinvio della visita di Harry ad Amsterdam l'8 maggio per ragioni «logistiche» anche se il principe avrebbe comunque in programma di presenziare il 9 maggio all'Aia ad un evento degli Invictus Games.