Gli Usa hanno schierato portaerei e cacciabombardieri contro l'Iran

La tensione sul fronte Usa Iran è sempre più alta. Gli Stati Uniti stanno dispiegando la portaerei Abraham Lincoln e un cacciabombardiere al Us Central Command region, un'area che comprende anche il Medio Oriente, per «inviare un messaggio chiaro e inequivocabile al regime iraniano»: il consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, John Bolton ha infatti spiegato che a «qualsiasi attacco agli interessi americani» gli Usa risponderanno con una «'forza inarrestabile». «Gli Stati Uniti non stanno cercando una guerra con il regime iraniano, ma sono pronti a rispondere a qualsiasi attacco», ha detto Bolton.