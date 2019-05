Perché Israele temporeggia nella guerra contro Gaza

LA TREGUA CONCORDATA

I raid contro gli «oltre 350 target» centrati, tra basi e militari di Hamas, che il primo ministro israeliano Benjamin “Bibi” Netanyahu rivendica con orgoglio di aver disposto, serviranno a poco o a nulla come i bombardamenti mirati della fine del marzo scorso. Viceversa, stando a documenti riservati e indiscrezioni da fonti palestinesi, la calma sarebbe tornata dopo il sì degli emissari israeliani ad alleggerire il blocco di Gaza, riallargando a 12 miglia nautiche il limite di pesca dei palestinesi di fronte alla Striscia e non rallentando il trasferimento di denaro prestato dal Qatar, in modo da permettere ad Hamas di pagare gli stipendi ai dipendenti, fornire più elettricità e comprare carburante. Israele al solito non commenta sui negoziati, ma se è stato tolto il coprifuoco e sono state riaperte le scuole nelle zone meridionali esposte ai razzi deve ritenere attendibile Hamas sulla tenuta del cessate il fuoco.

LA STRATEGIA DEL NUOVO LEADER DI HAMAS