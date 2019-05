I reporter della Reuters incarcerati in Myanmar sono stati rilasciati

I due giornalisti erano stati prelevati subito dopo aver incontrato in un ristorante un ufficiale che gli aveva consegnato un documento. L'uomo aveva poi testimoniato durante il processo, raccontando che il tutto era stato pianificato come una trappola i due giornalisti scomodi.

PERSONE DELL'ANNO SECONDO LA RIVISTA TIME

La condanna dei due giornalisti era stata fortemente criticata da associazioni per la difesa dei diritti umani come Amnesty International e Human Rights Watch (Hrw), con quest'ultima che aveva etichettato la sentenza come «politicamente motivata» e, nella persona di Brad Adams, direttore dell'organizzazione per l'Asia, aveva parlato della «volontà della giustizia birmana di mettere il bavaglio a coloro che riferiscono sulle atrocità dei militari». Lo scorso dicembre, la rivista Time aveva inserito i due reporter nella lista di "Persone dell'anno", assieme al saudita-americano Jamal Khashoggi - ucciso a Istanbul - e alla filippina Maria Ressa, come rappresentanti della categoria dei giornalisti perseguitati per la loro attività di ricerca della verità.