La partecipazione del Regno Unito alle Europee non è più in dubbio

La partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee del 23 maggio è ormai inevitabile, «malauguratamente». Lo ha dichiarato il vicepremier di fatto del governo tory di Theresa May, David Lidington, a margine di una nuova sessione di negoziati con l'opposizione laburista alla ricerca di un accordo di compromesso sull'uscita dall'Ue in grado di ottenere la ratifica del parlamento. Accordo che se anche dovesse essere trovato non potrebbe essere a questo punto approvato secondo il vicepremier prima di luglio.

PRESSING SU MAY PER CALENDARIZZARE LE DIMISSIONI

Intanto, montano le pressioni in casa tory su May per una road map con scadenze precise sulle sue dimissioni. Il tema è stato richiamato dai media in occasione di un incontro fra la premier e sir Graham Brady, influente deputato del suo partito e presidente del Comitato 1922, organismo interno al gruppo parlamentare incaricato all'occorrenza di convocare le elezioni per la leadership. Downing Street ha derubricato il colloquio a «routine», ma Brady - che è anche un esponente brexiteer - ha già invocato «chiarezza» sulla data del passo indietro promesso dalla stessa May nei mesi scorsi, pena una possibile revisione delle regole in modo da accelerare i tempi per sloggiarla.

LA PREMIER PROVA UN ULTIMO DIALOGO CON L'OPPOSIZIONE

La premier, in ogni caso, non sembra voler cedere prima di un ultimo tentativo di dialogo con l'opposizione laburista di Jeremy Corbyn, in cerca di un compromesso su una Brexit soft da far ratificare in parlamento. Il negoziato è ripreso in giornata e, malgrado le recenti recriminazioni incrociate, alcuni giornali ipotizzano che un'intesa possa essere stavolta «vicina»: come ha auspicato il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, avvertendo che altrimenti l'ira degli elettori potrebbe riabbattersi alle Europee su entrambi i partiti maggiori. Partiti nei quali non manca peraltro chi rema contro: sul fronte tory, i falchi euroscettici che reputano May ormai una leader "a tempo"; nel Labour, i pro remain ultrà che rifiutano qualunque compromesso non soggetto al "voto confermativo" d'un referendum bis.