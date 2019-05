La Siria rischia di diventare teatro di altri massacri

SULLO SFONDO L'ISIS TORNA A FARE PAURA

Intanto riaffiora la minaccia dell’Isis che non solo non demorde ma mostra di essere ancora in grado di colpire. E il video di Abu Bakr al Baghdadi aggiunge un fattore di criticità che sarebbe erroneo sottovalutare. Non lo fa del resto l’amministrazione americana che col passare delle settimane sembra aver messo in ombra la “decisione” di ritirare/ridurre il proprio contingente anche alla luce del rifiuto degli alleati di prenderne il posto, neppure parzialmente. In tutto questo panorama tutt’altro che confortante Mosca sembra in difficoltà, sia in relazione alla composizione del comitato che dovrebbe finalizzare il nuovo testo costituzionale sulla cui base impostare un possibile ricorso alle elezioni politiche – l’ultima riunione condotta al riguardo a Ginevra sotto la guida russa tra regime e opposizione è rimasta inconcludente – sia per rapporto alla ricerca di un sostegno finanziario da parte occidentale in materia di ricostruzione del Paese.