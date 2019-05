La Cina fa indietro tutta sull'accordo sui dazi con gli Usa

La Cina ha fatto marcia indietro su quasi tutti i punti dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. È quanto rivela in esclusiva la Reuters, che apre il suo sito web con questa notizia. Il messaggio da Pechino è arrivato a Washington la sera di venerdì 3 maggio, con modifiche sistematiche all'intesa di quasi 150 pagine, che avrebbero fatto saltare mesi di negoziati tra le due maggiori economie del mondo. Si spiegherebbe così anche la decisione di Donald Trump del 5 maggio di minacciare un aumento dei dazi dall'attuale 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti Made in China. L'entrata in vigore dei rialzi faceva seguito - spiegava il segretario al Tesoro Steven Mnuchin - al passo indietro di Pechino sul linguaggio dell'accordo raggiunto. La Cina in particolare continuerebbe a rifiutare la richiesta Usa di mettere nero su bianco una lista di riforme strutturali da compiere per garantire il rispetto dell'intesa. Un inventario, insomma, delle leggi e dei regolamenti da cambiare (in particolare su proprietà intellettuale e competizione) per far sì che i rapporti e gli scambi tra le due superpotenze economiche avvengano in maniera più equa. Resta poi ancora da sciogliere il nodo sugli aiuti di Stato cinesi alle proprie imprese che alterano la concorrenza e quello sull'apertura di alcuni mercati chiave in Cina fortemente voluta dagli Usa.

TRUMP: «LA CINA SPERA DI NEGOZIARE CON BIDEN»

«La regione della retromarcia della Cina e del suo tentativo di rinegoziare l'accordo commerciale è la speranza di essere in grado di rinegoziarlo con Joe Biden o con uno dei deboli democratici, e quindi continuare a rubare agli Stati Uniti per i prossimi anni», ha twittato Trump, «questo però non accadrà! La Cina ci ha informato che il vice premier sta venendo negli Usa per fare un accordo. Vedremo».