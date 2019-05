Sarraj ha chiesto a Macron di prendere le distanze da Haftar

L'incontro tra il premier libico Fayez al Sarraj e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron avvenuto l'8 maggio non ha risolto i nodi sul tavolo e soprattutto sul campo della nuova crisi libica. «Quello che ci aspettiamo dalla Francia, Paese amico della Libia, è che prenda una posizione più chiara, dica le cose chiaramente», ha detto in un'intervista alla tv France24 dopo la visita dell'8 maggio all'Eliseo, da lui definito "positiva". Quanto alle accuse a Parigi di avere un rapporto preferenziale con Khalifa Haftar, Sarraj ha detto: «Le relazioni di certi Paesi con Haftar sono molto chiare, nessuno può dubitarne». E ha aggiunto: «Il processo di pace dopo l'attacco del quattro aprile sarà completamente diverso. La situazione è cambiata, quelli con cui ci siederemo al tavolo del negoziato dovranno essere diversi». Sarraj ha spiegato: «Ho detto a Macron, che bisogna trovare un'élite seria, politica, di universitari, intellettuali, che rappresentino davvero l'Est della Libia. Haftar non può più farlo».

LE CONDIZIONI DI SARRAJ A MACRON: RESPINGERE HAFTAR

Il presidente della Repubblica francese ha proposto al primo ministro libico una«delimitazione della linea del cessate-il-fuoco, sotto supervisione internazionale, per definirne il quadro preciso», ha spiegato in un comunicato l'Eliseo. Ricevendo al Serraj, Macron ha anche proposto di effettuare «fin dai prossimi giorni, una valutazione, in stretta cooperazione con l'Onu, del comportamento dei gruppi armati in Libia, compresi quelli che fanno capo direttamente al governo di intesa nazionale». Nel colloquio con il presidente Macron, il premier libico al-Sarraj ha affermato «che gli appelli per un cessate il fuoco dovrebbero andare di pari passo con un ritiro delle forze ostili e il loro ritorno da dove sono venute», è scritto in una nota dell'Ufficio stampa del governo libico. Il premier «ha confermato che qualsiasi meccanismo che sarà proposto dalla comunità internazionale a questo proposito dovrebbe soddisfare questa giusta richiesta», viene aggiunto. Sarraj, premette la nota «ha confermato la posizione immodificabile del Governo di accordo nazionale che punta a respingere le forze nemiche per difendere la capitale e proteggere la popolazione».