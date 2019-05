Perché il Congresso e Trump stanno litigando sul rapporto Mueller

È la prima volta che Trump esercita tale potere da quando è entrato alla Casa Bianca. Una decisione che è destinata ad accentuare lo scontro con il Congresso e i democratici, come ha spiegato il presidente della commissione Giustizia della Camera Jerrold Nadler, parlando di «sfida totale».

IL GRAN RIFIUTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Nadler aveva chiesto la consegna della versione integrale del rapporto di Mueller, ma Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha chiarito che «né la White House né il ministro della Giustizia William Barr adempiranno alle richieste fuori legge e sconsiderate» del presidente della commissione Giustizia. Huckabee Sanders ha sottolineato che «di fronte allo sfacciato abuso di potere di Nadler e di fronte alla richiesta del ministro della Giustizia, il presidente non ha altra scelta che invocare il privilegio dell'esecutivo. Gli americani meritano un Congresso che sia concentrato a risolvere i veri problemi come la crisi al confine, gli elevati costi dei medicinali e le infrastrutture».

LE POSSIBILI CONSEGUENZE (DETENZIONE INCLUSA)

Alla commissione Giustizia della Camera è in agenda il voto preliminare per accusare Barr di oltraggio al Congresso, proprio per la decisione di non consegnare il rapporto sul Russiagate senza gli omissis. Il voto della commissione dovrebbe essere seguito da quello dell'intera Camera, controllata dai democratici. Una citazione per oltraggio potrebbe portare a una causa civile contro l'attorney general, col rischio di multe o detenzione. La speaker della Camera Nancy Pelosi, rispondendo alla domanda se l'impeachment del ministro della Giustizia sia sul tavolo o meno, ha commentato: «Nulla è escluso».