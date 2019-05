Cosa sappiamo sulla sparatoria in una scuola di Denver

È uno studente di 18 anni il presunto autore della sparatoria avvenuta il 7 maggio in una scuola, nei sobborghi di Denver, costata la vita ad un altro studente 18enne. Le prime informazioni sono state confermate dalle autorità. L'autore dell'agguato si chiama Devon Erickson ed è stato arrestato insieme ad un altro sospetto, un minorenne del quale non è stata resa nota l'identità. La polizia ha anche diffuso un primo bilancio della sparatoria, un giovane di 18 anni è rimasto ucciso mentre altri otto sono rimasti feriti, di questi due versano in gravi condizioni. A pochi chilometri di distanza nel 1999 si consumò la strage della Columbine School, in cui proprio due studenti uccisero 12 compagni e un professore. Donald Trump è stato informato sui dettagli della vicenda e ha contattato le autorità locali.