Perché l’accordo sul nucleare iraniano è ormai fallito

Sempre in vista dell'anniversario dell'accordo saltato, da maggio Trump ha tolto le esenzioni per importare petrolio dall'Iran a otto Paesi – tra i quali l'Italia – che erano stati risparmiati nel 2018, assoggettandoli alla scure delle sanzioni. Ha designato «gruppo terroristico» il corpo di élite iraniano dei Guardiani della rivoluzione (pasdaran) e inviato la portaerei americana Abraham Lincoln da 100 mila tonnellate nel Golfo persico, con 40 cacciabombardieri puntati verso la Repubblica Islamica.

L'IRAN SI TIENE L'URANIO ARRICCHITO

Alle misure durissime il presidente iraniano Hassan Rohani non poteva non replicare passando all'azione. Anche solo per non farsi schiacciare dall'ala politica, economica e militare degli ultraconservatori dei pasdaran e, in ultima analisi, della Guida Suprema Ali Khamenei, in una fase di crisi economica che li agevola. La versione ufficiale, comunicata ai partner europei dal ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, è che dall'8 maggio 2019 «l'Iran non si ritira» dal Joint comprehensive plan of action (Jcpoa) sul nucleare, «ma riduce volontariamente alcuni degli impegni presi», cioè li «sospende». Così è stato detto anche alla popolazione durante un intervento in parlamento del presidente Rohani, trasmesso dalla tivù pubblica. Ma mantenere le scorte di uranio arricchito, anziché disfarsene spedendole all'estero (soprattutto in Russia), come ha ripreso a fare la Repubblica Islamica, è lo stop a uno degli obblighi-chiave del Jcpoa. Il presupposto per poter accumulare, come si minaccia entro 60 giorni, materiale per la bomba atomica.