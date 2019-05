Il bilancio di Juncker sui suoi anni al vertice dell'Unione europea

Dice che l'Europa è «l'amore della sua vita». E che non riesce a pensare a un mestiere migliore di quello che ha avuto come presidente della Commissione europea. Jean Claude Juncker, già presidente dell'Eurogruppo e prima premier del Lussemburgo, a pochi giorni dal voto per le elezioni Europee ha fatto il bilancio dei suoi anni al vertice delle istituzioni Ue. E in un'intervista ad Upday ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte dell'occupazione e anche su quello del ritorno alla crescita economica della Grecia. Ha spiegato che la Brexit alla fine ha avuto il risultato positivo di mostrare che l'Europa non può essere data per scontata. E che dal giorno del referendum «il supporto per l’Unione è cresciuto». Infine ha messo in guardia sul nazionalismo e le idee xenofobe che si stanno diffondendo in Europa e che in passato ci hanno portato alla guerra.