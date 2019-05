Cosa rischia la Cina se Trump non ritira il suo piano per i dazi

IL GIALLO DELLE CONTROMISURE DI PECHINO

A dispetto delle volte precedenti, non sono state annunciate immediatamente. Anzi, il ministero del Commercio, pur esprimendo «profondo rammarico», ha rimarcato la speranza che, con l'undicesimo round negoziale in corso a Washington, le parti lavorino insieme e collaborino per risolvere i problemi esistenti attraverso la cooperazione e le consultazioni per «ritrovarsi a metà strada». Nella pendenza del negoziato e della telefonata tra Trump e il presidente Xi Jinping, anticipata dal tycoon in risposta alla «bellissima» lettera ricevuta, al momento sono possibili solo ipotesi.

POSSIBILI TARIFFE SU AUTO E PRODOTTI AGRICOLI

Trump, che ha minacciato misure al 25% su altri 325 miliardi di import, ha colpito finora 250 miliardi di prodotti cinesi. Pechino, al contrario, si è fermata a quota 110 miliardi, di cui 60 miliardi potrebbero essere aggrediti adesso con una aliquota rialzata al 25%, includendo le auto americane graziate con la tregua dei presidenti nel dicembre scorso. Nel mirino potrebbero finire la cancellazione degli acquisti di prodotti agricoli o energetici, o l'imposizione di firma di contratti in renminbi, invece che in dollari, per scaricare sulla parte americana il rischio cambi.

SI PENSA ANCHE A INASPRIRE LA BUROCRAZIA

Oppure l'ostracismo verso le società Usa, soprattutto finanziarie, ora che la Cina ha annunciato di voler favorire l'accesso di player stranieri. Parte importante dei timori per le attività d'affari Usa operative in Cina è l'adozione di misure "qualitative": spaziano dalle ispezioni vessatorie (fiscali e di sicurezza, ad esempio), al ritardo del rilascio delle licenze fino ai controlli infiniti alle dogane. Un incubo, insomma, che tutti vorrebbero scongiurare.