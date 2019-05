La prima giornata di colloqui Usa-Cina sui dazi è stata un flop

Nella capitale statunitense si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile Usa al commercio Robert Lighthizer e dal segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin, e dall'altra dal vice premier cinese Liu He. La prima giornata di colloqui, però, non ha portato all'auspicato accordo per evitare le nuove misure volute da Donald Trump. Con ripercussioni immediate sui mercati. Secondo quanto riferito a Bloomberg da una fonte qualificata, la prima giornata «ha prodotto piccoli progressi, se non nulli». E all'orizzonte s'intravede il rischio di una escalation.

ESCALATION ALL'ORIZZONTE. LA CINA: «NECESSARIE CONTROMISURE»

La Cina, infatti, ha assicura che adotterà le «necessarie contromisure» in risposta all'entrata in vigore dei dazi Usa. Il ministero del Commercio ha espresso in una nota «profondo rammarico» e rimarcato la speranza che, con l'undicesimo round negoziale in corso a Washington, le parti lavorino insieme e collaborino per risolvere i problemi esistenti attraverso la cooperazione e le consultazioni per «ritrovarsi a metà strada». Dalla capitale statunitense, il vice premier Liu He ha commentato spiegando che ulteriori dazi «non sono la soluzione del problema»: «Questi aumenti sono dannosi per la Cina, per gli Stati Uniti e per il mondo intero. Non dovremmo colpire persone innocenti. Quindi speriamo si trovi un modo ottimale per risolvere questo problema».