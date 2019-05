Il caso dei parlamentari anti-Maduro rifugiati nell'ambasciata italiana

Nel suo messaggio De Grazia ha motivato il suo gesto sostenendo che «non darò la soddisfazione alla narco-dittatura di esibirmi come trofeo e utilizzarmi come ostaggio, facendomi rinunciare a condannare i suoi crimini di lesa umanità, violazione dei diritti umani, corruzione, narcotraffico e terrorismo». Il parlamentare, vicino a Juan Guaidó, oppositore di Nicolas Maduro autoproclamatosi presidente ad interim, ha aggiunto: «Sono consapevole di tutte le limitazioni che dovrò osservare a causa di questa decisione che mi sono visto costretto a prendere. Ribadisco il mio impegno con il Venezuela». La Farnesina ha confermato la notizia, spiegando che De Grazia è una delle «persone legittimamente elette all'Assemblea nazionale nei confronti delle quali, nonostante l'immunità parlamentare, è stato avviato un procedimento giudiziario suscettibile di determinarne l'arresto». L'ambasciata, conclude la nota, «opera in piena conformità alle convenzioni diplomatiche».

LE RICHIESTE DI LOPEZ E BLANCO ALLE AMBASCIATE DI SPAGNA E ARGENTINA

Con De Grazia, diventano quattro gli oppositori venezuelani riparati in ambasciate straniere di Caracas. Il primo a chiedere protezione a quella di Spagna è stato Leopoldo López, il 30 aprile, dopo una convulsa giornata in cui è stato liberato dagli arresti domiciliari e ha partecipato per alcune ore al fallito sollevamento militare. Poi nella residenza dell'ambasciata italiana è entrata la deputata Magallanes, sposata con un cittadino italiano ed in attesa di ottenere la cittadinanza. In mattinata, è stato quindi il deputato Richard Blanco a dirigersi verso l'ambasciata argentina a Caracas per chiedere protezione. De Grazia, Magallanes e Blanco sono tre dei 10 deputati dell'Assemblea nazionale a cui è stata revocata l'immunità.

IL NUOVO APPELLO DI GUAIDÓ ALL'ITALIA

Nel frattempo, Guaidó è tornato a bussare al premier Giuseppe Conte, in cerca di un riconoscimento ufficiale: «Questo ormai è terrorismo di Stato contro il parlamento, che l'Italia riconosce», ha detto l'autoproclamato presidente ad interim in una intervista a La Stampa. «Parliamo con tutti i Paesi disposti a collaborare per la cessazione dell'usurpazione. La Russia ha interessi e contratti in Venezuela, e li rispetteremo, perché siamo gente seria. Lo stesso vale per la Cina, e chiunque voglia favorire soluzione reale. La strada che abbiamo indicato è quella delle elezioni, però la gente soffre e dobbiamo considerare tutto con responsabilità, non dobbiamo confondere i mezzi con gli obiettivi: l'obiettivo è la pace, ma il tempo stringe perché, la gente muore. Se l'intervento Usa desse una soluzione alla crisi, probabilmente lo accetterei».