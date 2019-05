La svolta cyber nel conflitto tra Israele e Hamas

I PRECEDENTI: IL MALWARE NEGLI SMARTPHONE DEI MILITARI E ANONYMOUS

Lo scorso settembre Hamas aveva “hackerato” gli smartphone dei militari israeliani, utilizzando tre App per Android: WinkChat, GlanceLove (di dating online) e GoldenCup, per seguire i mondiali di calcio in Russia. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano israeliano Haaretz, un malware contenuto nelle applicazioni disponibili su PlayStore, era riuscito a infiltrarsi nei cellulari in uso ai militari, infettandoli e permettendo di localizzare la loro posizione e quella di basi militari top secret. Scaricando le App, venivano installati alcuni componenti in grado di appropriarsi di dati sensibili dell’utente (sms, connessioni, fotocamera, e così via) trasformando il cellulare in una sorta di “cimice” capace di ascoltare e registrare le conversazioni, impossessarsi di foto e poi di autodistruggersi. Nel 2013, invece, era stato Anonymous ad attaccare siti come quelli del governo, del ministero delle Finanze, dell’Esercito, della Banca centrale israeliana e dell’ambasciata d’Israele negli Usa, rivendicando l’azione con l’hashtag #OpSaveGaza su Twitter. Già nel 2012, poi, l’allora ministro delle Finanze israeliane, Yuval Steinitz, aveva denunciato 44 milioni di cyberattacchi subiti dal Paese. Oggi come allora il ricorso alla guerra informatica si acuisce in prossimità o durante conflitti armati, con lo scopo di bloccare le offensive militari.