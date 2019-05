La Svezia ha riaperto l'inchiesta per stupro contro Assange

I pubblici ministeri svedesi hanno riaperto l'inchiesta per stupro a carico del cofondatore di Wikileaks, Julian Assange. La decisione è stata presa su richiesta dell'avvocato della presunta vittima. Assange, che ha sempre negato ogni addebito, ha evitato l'estradizione in Svezia per sette anni trovando rifugio presso l'ambasciata ecuadoregna a Londra nel 2012. Ma ad aprile 2019 è stato "sfrattato" e condannato a 50 settimane di carcere per aver violato le condizioni della sua libertà su cauzione.