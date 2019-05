Il petrolio di Hormuz può essere il fulcro della crisi Iran-Usa

LE ESERCITAZIONI IRANIANE A HORMUZ

Un forte rialzo dell'oro nero sarebbe una boccata di ossigeno per la Repubblica islamica, e ancor più per il Venezuela in condizioni drammatiche sempre a causa (anche se non solo) della politica estera aggressiva di Trump; un Venezuela ricchissimo di petrolio che tra l'altro l'Iran sotto sanzioni sta aiutando inviando Oltreoceano farmaci e medicinali. Il «sabotaggio criminale» delle navi che lamentano l'Arabia Saudita e gli Emirati sarebbe insomma la ritorsione più scontata dei pasdaran – il corpo di élite dei Guardiani della rivoluzione iraniana inserito da Trump tra le «organizzazioni terroristiche – contro il «grande satana americano». Lo Stretto di Hormuz è per l'Iran la palestra per militari che il Mar nero è per la Russia: a ogni crisi si mostrano i muscoli con le esercitazioni. Già l'estate scorsa, alle prime sanzioni degli Usa contro Teheran, i pasdaran lanciarono un missile che sorvolò le petroliere di passaggio nell'affollato braccio di mare.

UNO STRETTO RIMASTO SEMPRE APERTO

Quale colpevole migliore dell'Iran per gli attacchi contro l'Arabia Saudita e gli Emirati? La realtà è che è fin troppo perfetto addossare agli ayatollah le ultime manovre incendiarie attorno a Hormuz. Da più di mezzo secolo gli iraniani promettono di bloccarlo, anche lo scià Reza Pahlavi fece di tutto per occupare più isole e più acque territoriali (condivise con il piccolo sultanato dell'Oman) possibili del passaggio che chiamò la «vena giugulare» dell'antica Persia. Ciò nonostante, Hormuz non è stato mai chiuso alle petroliere neanche negli anni più bui, come nei mesi tumultuosi della Rivoluzione islamica e della lunga crisi degli ostaggi all'ambasciata americana a Teheran, tra il 1978 e il 1981; durante la guerra con l'Iraq tra il 1980 e il 1988; nemmeno di recente durante l'embargo totale – degli Usa di Barack Obama e dell'Ue – contro la seconda Amministrazione Ahmadinejad, quando l'Iran era in mano agli ultraconservatori vicini ai pasdaran e la Lincoln varcò Hormuz minacciosa.