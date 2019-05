Il disgelo tra Putin e Trump dietro la visita di Pompeo a Sochi

SULL’IRAN GLI USA NON CEDONO

Dopo le stragi dell’11 settembre del 2001 anche l’Iran collaborò con gli Stati Uniti, soprattutto nell’invasione in Afghanistan. Lo stesso, in modo più tacito, è avvenuto in Siria contro l’Isis. Non potevano fare altrimenti, per il resto sull’Iran Trump non sente ragioni: ha mandato a monte l’accordo sul nucleare, come gli chiedeva Israele, e alimenta i venti di guerra nel Golfo Persico. Nonostante i vincoli economici con gli Usa, le cancellerie Ue tentano di salvare fino all’ultimo la loro intesa del 2015 con l’Iran, a prescindere da Trump, e sono molto preoccupate del disimpegno appena iniziato dalla Repubblica islamica, in risposta alle sanzioni: il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha allarmato sui «rischi dell’escalation in corso nel Golfo persico tra Iran e Stati Uniti». Anche per tranquillizzare gli alleati europei, Pompeo ha ritardato di un giorno l’arrivo previsto il 13 maggio a Sochi: l’Iran è stato l’argomento di punta della lunga sosta del braccio destro di Trump al Consiglio Ue degli Affari esteri di Bruxelles.

IL PRESSING DI WASHINGTON IN VENEZUELA

Mentre l’Iran annunciava il passo indietro dall’accordo sul nucleare, la scorsa settimana Lavrov incontrava al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif. Le telefonate tra Teheran e Mosca sono state frequenti. Sotto torchio dai leader dell’Ue, Pompeo non potrà non far presente a Trump le valutazioni di Putin. Viceversa Washington spinge lo zar del Cremlino a mollare la presa su Maduro: Oltreoceano Pompeo lo ha criticato aspramente per il filo diretto con l’epigono di Hugo Chavez («un dialogo folle»). Anziché ostinarsi a tenerlo in sella vorrebbe che in Venezuela i russi passassero dalla parte di Juan Guaidó: una pretesa verosimilmente troppo grossa, per quanto Putin dovrà per forza sacrificare qualcuno, in Siria è toccato ai curdi. Forzature e retorica a parte, anche gli Usa sono consapevoli di dover avere un «approccio realistico». Per Pompeo si è trattato della prima visita in Russia dall’inizio dell’incarico. «Trump mi ha chiesto di andare», ha affermato. Se con la Cina è tempesta, con il Cremlino il peggio sembra alle spalle.