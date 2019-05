Cosa prevede il nuovo piano militare degli Usa contro l'Iran

Il ministro della Difesa Usa ad interim, Patrick Shanahan, ha presentato a Donald Trump un aggiornamento del piano militare che prevede l'invio di un massimo di 120 mila soldati americani in Medio Oriente nel caso in cui l'Iran dovesse attaccare le forze americane o accelerare sulle armi nucleari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la revisione e l'aggiornamento del piano riflette la linea dura del consigliere alla sicurezza nazionale John Bolton, falco anti-Teheran.

GLI USA ACCUSANO L'IRAN PER GLI ATTACCHI ALLE PETROLIERE

Secondo quanto riferito da funzionari americani citati dai media, le valutazioni preliminari delle forze armate statunitense indicherebbero che l'esplosivo usato contro le petroliere saudite sabotate nello Stretto di Hormuz sarebbe iraniano. Le navi sono state attaccate in acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti e proprio gli Emirati hanno chiesto agli Stati Uniti il loro aiuto nelle indagini.