La corsa a ostacoli di Joe Biden alla Casa Bianca

BIDEN E L'ONDATA DEL #METOO

Un altro aspetto che è cambiato rispetto ad alcuni anni fa, specialmente grazie al movimento #metoo, è il modo di relazionarsi alle donne, soprattutto in campo professionale e lavorativo. Le regole sono molto diverse, ma Joe Biden non sembra essersene accorto. Molte hanno ammesso di essersi trovate a disagio quando ha appoggiato le mani sui loro fianchi o sulle loro spalle. Una di loro, Lucy Flores, politica del Nevada, ha raccontato di come lui le abbia annusato i capelli e poi baciata sulla testa. Non si tratta, ovviamente, di abuso sessuale, ma è comunque un atteggiamento che provoca imbarazzo e fastidio. Sono gesti che si dovrebbero evitare. Biden sa bene che deve imparare a essere meno ‘affettuoso’, e in un’intervista ha promesso di fare più attenzione. E, a proposito di donne, è difficile dimenticare come nel 1991, durante l’udienza al Senato per nominare il giudice di estrema destra Clearance Thomas alla Corte Suprema, venne accusato di molestie sessuali da Anita Hill. A presiedere il comitato era Joe Biden che venne aspramente criticato per non averla appoggiata in modo più duro, malgrado i racconti dettagliati della vittima. Infine, quando nel 1988 e nel 2004 Biden partecipò alle elezioni, i risultati furono a dir poco scarsi. Insomma, forse il partito democratico dovrebbe essere rappresentato da nuovi volti, giovani, non bianchi e femminili invece che da un “vecchio della politica”, ma è anche vero che, malgrado tutto, Biden ha più possibilità di battere Donald Trump. Bisogna avere la pazienza di vedere come si svilupperà questa campagna elettorale.