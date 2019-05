Accordo tra militari e opposizioni per la transizione in Sudan

Le autorità militari del Sudan hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con le opposizioni per una transizione in tre anni ad una amministrazione civile. Il Consiglio militare di Transizione ha detto che l'alleanza di opposizione avrà i due terzi dei seggi in un consiglio legislativo. Lo riferisce la Bbc. Il Sudan è in mano a un regime militare da quando il presidente Omar Bashir è stato estromesso, il mese scorso, e le proteste per un governo civile non si sono mai arrestate.

SCONTRI A KHARTUM

Il 14 maggio, poche ore prima dell'annuncio dell'intesa, almeno cinque manifestanti e un agente di sicurezza sono morti negli scontri a Khartum. Oggi, in una conferenza stampa congiunta, il generale Yasser al-Atta ha detto che entro 24 ore sarà firmata una Dichiarazione tra le forze di Cambiamento e Libertà. L'intesa prevede la formazione di un nuovo Consiglio esecutivo che governerà il Paese fino alle elezioni. "Promettiamo al nostro popolo che le intese saranno perfezionate entro 24 ore in un modo che vada incontro alle aspirazioni dei cittadini.