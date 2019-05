La cose da sapere sulla candidatura di de Blasio alle Primarie dem

Diventato sindaco per la prima volta nel 2013, ha quindi cercato di attuare questa prospettiva, smorzando inoltre non poco la linea fortemente securitaria adottata dai suoi immediati predecessori (come quando si oppose per esempio al cosiddetto "stop and frisk": la pratica di perquisire persone per strada anche in assenza di comportamenti o azioni illegali). Il risultato della sua azione amministrativa è in chiaroscuro: se il tasso di omicidi appare particolarmente basso (oltre a essere ulteriormente sceso nel corso del 2018), sul fronte della riduzione delle disuguaglianze sociali la situazione risulta ancora fortemente problematica. Senza poi dimenticare i ripetuti battibecchi che il primo cittadino ha avuto con il governatore dello Stato di New York, il democratico Andrew Cuomo, sulla questione della metropolitana cittadina: un elemento che potrebbe costare al sindaco l'appoggio delle alte sfere del suo stesso Stato.