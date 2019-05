L'ira di Huawei e le possibili ritorsioni cinesi contro gli Usa

La furia di Huawei del resto non è indirizzata soltanto contro gli Stati Uniti ma anche contro il rapporto, presentato al parlamento del Regno Unito dal deputato conservatore Bob Seely e firmato dai ricercatori John Hemmings e Peter Varnish per la Henry Jackson Society (HJS), che afferma senza mezzi termini che i rapporti strettissimi di Huawei con il governo cinese rappresentano «un rischio potenziale molto elevato per la sicurezza interna del Regno Unito». E non contento, Hemmings ha rincarato la dose scrivendo sul suo profilo Twitter di essere «molto orgoglioso per il lancio dell’operazione “Difendiamo i nostri dati, Huawei, il 5G e i Cinque Occhi”» e mettendo il link al testo completo del rapporto presentato al parlamento. Nel rapporto si legge, tra l’altro, che la decisione della premier Theresa May di consentire a Huawei di fornire componenti «non essenziali» per la realizzazione delle infrastrutture 5G in Regno Unito andrebbe immediatamente rivista, se non altro per motivi «precauzionali».