Perché dobbiamo preoccuparci dell'escalation Iran-Usa

Nel regime vi è certo chi sarebbe disponibile a una trattativa con Trump ma è minoritario, perché l’esito non potrebbe che essere quello che Obama si è rifiutato di cercare: il ritiro dell’Iran da tutti gli Stati nei quali determina il governo: Siria, Iraq, Libano, Yemen e Gaza. L’ala rivoluzionaria dei pasdaran (che controllano e sono addirittura proprietari delle più moderne aziende del Paese: telecomunicazioni, industria militare, aeroporti ecc…) non intende neanche iniziare a trattare su questo ritiro dalle zone del Medio Oriente che controlla e che va dal Mediterraneo all’Afghanistan e in questa crisi si muove come ha sempre fatto: all’attacco. Di qui l’attacco alle petroliere saudite, di qui i missili iraniani su Israele da Gaza. Difficile dunque fare previsioni, anche se la prospettiva di una escalation e addirittura di un confronto militare aperto, magari in Siria, o in Libano, magari per interposta Israele (con l’appoggio pieno e inedito dell’Arabia Saudita) non è da escludere.