La crociata di Kurz contro i Paesi Ue che sgarrano sui conti

Un nuovo trattato non solo deve avere «chiare regole del gioco, ma anche prevedere sanzioni effettivamente applicabili», ha affermato Kurz in un commento alla Frankfurter Allgemeine Zeitung che sarà pubblicato il 18 maggio. Come esempio di ciò che non ha funzionato in passato, Kurz ha indicato in particolare la violazione della disciplina di bilancio da parte dei singoli Stati membri. Un messaggio nemmeno tanto velato all'Italia, già criticata duramente a ottobre, in tempo di manovra.

SANZIONI FINO AL RITIRO DEI DIRITTI DI VOTO NELLE COMMISSIONI

Per il cancelliere austriaco, sanzioni fino al ritiro dei diritti di voto nelle commissioni dell'Ue devono rappresentare una minaccia realistica per coloro che non hanno rispettato i valori fondamentali della democrazia e dello stato di diritto. «Non è possibile che alcuni Stati membri siano disposti ad accettare finanziamenti da Bruxelles, ma allo stesso tempo indeboliscano la nostra base di valori condivisi: chiunque voglia far parte dell'Unione europea deve rispettare e sostenere i nostri valori fondamentali», ammonisce. L'Europa avrebbe una buona prospettiva per tutti i suoi cittadini se «invece di fermarsi alla mediocrità si mettesse di nuovo in discussione sulle grandi questioni». La riforma proposta da Kurz include anche una riduzione del numero di commissari, meno burocrazia e il principio di sussidiarietà. L'Europa, conclude, dovrebbe occuparsi di grandi questioni «che possiamo risolvere solo insieme».