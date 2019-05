Cosa ha fatto l'Ue sul clima e cosa farà dopo le Europee

SCONFITTE E VITTORIE SUL CASO DEL GLIFOSATO

Il caso più controverso è quello riguardante la messa al bando del glifosato, un pesticida di largo utilizzo anche in Italia i cui effetti sulla salute sono al centro di diversi studi, anche di enti italiani, che ne sottolineano la pericolosità. Nonostante l'Europarlamento spingesse per la messa al bando immediata del pesticida, la Commissione Ue e gli Stati membri hanno infine deliberato una proroga nell'utilizzo di cinque anni anche sulla base di un report prodotto nel 2015 da Efsa, l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Parte del rapporto, a testimonianza del peso delle lobby industriali, era stato copiato da un dossier presentato da Monsanto, il cui prodotto Roundup è il pesticida più diffuso a base di glifosato. «Ma anche in questa battaglia ci sono state tre vittorie», sostiene Frassoni. La deputata si riferisce in prima battuta al fatto che, dopo la prima proroga, si dovrebbe andare verso la messa al bando definitiva. Inoltre, dopo la sconfitta sul glifosato, sono state approvate normative più rigide sulle autorizzazioni per la commercializzazione dei pesticidi. Infine - la notizia è dello scorso 10 marzo - la Corte di giustizia europea, su ricorso anche di alcuni europarlamentari verdi, ha imposto all'Efsa di desecretare le ricerche scientifiche su cui si basa il report riguardante il glifosato, un altro passo in avanti verso una maggiore trasparenza.