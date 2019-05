Tra Usa e Iran il vero pericolo si chiama John Bolton

IL REGNO UNITO SI TIRA FUORI

La minaccia prospettata sarebbe «sproporzionata», gli stessi comandi britannici di base nella regione escluderebbero prove di un aumento del pericolo nel Golfo Persico. Dal Regno Unito rimasto scottato dalla guerra in Iraq avvertono come Bolton non si «faccia scrupoli a manipolare o a ignorare completamente le intelligence per portare avanti la sua agenda, cosa che sta esattamente accadendo». Oltreoceano, Bernie Sanders non ha dubbi ed etichetta l’ex stratega di Bush come «l’architetto che vuole trascinarci in una guerra contro l’Iran come contro l’Iraq». Per l’esperto iraniano di relazioni internazionali Trita Parsi, influente mente del National Iranian American Council di Washington, la «risposta implacabile» promessa da Bolton a Teheran non è mai stata così vicina negli ultimi 10 anni, dal tempi cioè dell’embargo all’Iran di Mahmoud Ahmadinejad, e Bolton «spinge da tempo per la crisi».

IL CHIODO FISSO DI BOLTON

Bolton e Trump dicono di non «volere la guerra» e di voler rispondere solo se attaccati. Eppure dal presunto «sabotaggio» delle navi degli alleati degli americani, anche il New York Times riflette su come «spingendo gli Usa alla collisione con l’Iran il consigliere nazionale alla Sicurezza realizzerebbe un obiettivo di politica estera perseguito da tempo». La situazione può sfuggire facilmente di mano perché al Pentagono non c'è più Mattis, e anche MbS e MbZ, strettissimi alleati di Trump, sono tutt’altro che moderati: dal 2015 il principe saudita sferra raid indiscriminati in Yemen sulle aree dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran; MbZ, suo grande amico, gli dà man forte con i rinforzi a terra dagli Emirati. Nel 2017 sempre MbS ha stretto in un embargo il Qatar, diventato amichevole con l’Iran. Da Doha si tentano negoziati probabilmente impossibili tra Washington e Teheran: Zarif è stato ambasciatore all’Onu con Bolton. Lo conosce bene, e non solo Zarif.