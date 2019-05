Corbyn consegnerà il Regno Unito alla Brexit di Farage

Il buon Corbyn è fuori tema, per eccesso di calcolo e astuzia. Inglese fino al midollo per come pensa, come mangia, come beve e come si veste, straconvinto quindi della diversità (e superiorità) biologica e culturale tra la 'razza' inglese e quella continentale che da sempre anima il nazionalismo britannico, il giovane Corbyn votava contro la Ue al primo referendum, voluto da Harold Wilson nel 1975, votava remain nel 2016 nel referendum voluto dai conservatori «perché l’Europa è il quadro utile allo sviluppo britannico», ma non ha mai schierato il partito a favore della Ue e ha detto che in un ipotetico secondo referendum, che non vuole a differenza di gran parte del suo partito come scritto nei documenti programmatici ancora 8 mesi fa, voterebbe forse per l’uscita. Corbyn, e su questo ha trattato per quasi un mese con Theresa May nella speranza di un voto ai Comuni a giugno per chiudere la partita, vuole due cose che i duri e puri conservatori pro Brexit non potranno mai accettare: comunque un’unione doganale con Bruxelles, e la garanzia che le norme europee a tutela dei lavoratori non verranno mai peggiorate dalla legge britannica. Per il resto l’uscita, che sarebbe però come si vede solo una mezza uscita, gli sta bene. Nei giorni scorsi il partito ha mandato su Sky uno dei suoi massimi dirigenti, Barry Gardiner, per dire che la scelta laburista è per il leave, ma in una «alternative way». Alternative, ma sempre leave.