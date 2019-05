La riforma infrastrutturale e le prove di disgelo fra Trump e dem

Un piano ambiziosissimo, con cui il presidente statunitense mira a mantenere una delle sue principali promesse elettorali. La necessità di una riforma infrastrutturale era infatti stato uno dei suoi cavalli di battaglia nel 2016: ciononostante, una volta arrivato alla Casa Bianca, il magnate si era trovato costretto ad accantonare la proposta, vista l’opposizione di gran parte del Partito repubblicano che considerava la sua riforma troppo keynesiana, pericolosamente simile al New deal di rooseveltiana memoria e – in definitiva – eccessivamente gravosa in termini di spesa pubblica.

IL PIANO CHE PIACEREBBE A SANDERS

Ora Trump ci riprova. Il presidente ha incassato l’appoggio della leadership democratica a questo suo nuovo piano. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, e il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, si sono incontrati con Trump, mostrando apprezzamento per la proposta. Adesso inizieranno i negoziati che – nel corso delle prossime settimane – potrebbero portare a un’intesa formale tra l’Asinello e la Casa Bianca. Del resto, non è un mistero che per i democratici la questione infrastrutturale rappresenti un elemento di notevole importanza. Basti ricordare che in materia, nel 2016, Trump e il senatore socialista Bernie Sanders dicevano sostanzialmente le stesse cose. Insomma, la riforma delle infrastrutture sembrerebbe inaugurare una fase di disgelo tra Trump e i democratici. Che arriva in un periodo convulso in seno all’agone politico statunitense.

TENTATIVI DI DISGELO CON I DEM

Gli strascichi dell’inchiesta Russiagate avevano riacuito le tensioni tra la Casa Bianca e il Partito democratico, mentre – alla Camera dei Rappresentanti – i dem stanno ancora oggi considerando la possibilità di mettere il presidente americano in stato d’accusa per ostruzione alla giustizia. Ora bisognerà vedere se questo parziale rasserenamento nei rapporti produrrà conseguenze sostanziali o risulterà invece effimero. Fatto sta che quanto accaduto conferma la trasversalità politica da parte del presidente che lo porta ad adottare un’autentica strategia dei due forni, in grado di consentirgli di oscillare tra fazioni contrapposte in base alle necessità del momento. Con tutti i rischi che questa linea comporta. Se infatti i democratici – come abbiamo visto – risultano ben disposti verso il nuovo piano infrastrutturale del presidente, i repubblicani stanno mostrando tutto il proprio fastidio.