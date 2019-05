La battaglia di Merkel contro Salvini e Orban

UNA SOVRANISTA ALLA GUIDA DELLA CDU

Kramp-Karrenbauer è ultracattolica, ha equiparato le unioni civili ai «matrimoni tra parenti o tra più di due persone» e anche dopo l’incarico nazionale ha fatto battutacce sui transgender. Solo l’11% dei tedeschi, in un sondaggio di maggio di YouGov, la vorrebbe come cancelliera dopo Merkel; in una rilevazione di poco precedente per la rete Zdf il 51% la riteneva «inadeguata al ruolo». La neo-leader della Cdu non piace ai tedeschi ma sarebbe stata perfetta per il Congresso delle famiglie di Verona, accanto al ministro leghista Lorenzo Fontana o alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Anche sui migranti e sulla sicurezza, dopo aver tenuto per anni la linea cauta di Merkel, AKK esprime idee di destra pura, non lontane da quelle di Salvini, di Orban e degli stessi cristiano-sociali (Csu), i gemelli bavaresi della Cdu molto conservatori: «Blindare tutti i confini dell’Ue», «rafforzare Frontex nei poteri di polizia di frontiera», «reintrodurre l’obbligo di leva», «investire di più nella Difesa» e - al contrario di Merkel - «meno limitazioni nell’export di armamenti per spingere il riarmo».

… MA I TEDESCHI RIVOGLIONO MERKEL