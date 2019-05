Cosa ha fatto l'Ue in politica estera e cosa farà dopo le Europee

Paradossalmente proprio il nuovo atteggiamento della Casa Bianca verso il Vecchio continente ha spinto l'Ue alla ricerca di una risposta unitaria. A cercare di risolvere la crisi dei dazi nell'estate 2018 è stato il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, tra l'altro con buoni risultati, e non Angela Merkel o Emmanuel Macron.

L'AMERICA FIRST E IL GELO CON TRUMP

L'America First di Trump ha portato il gelo. Per non parlare delle speranze di questa amministrazione americana di vedere la disgregazione dell'Ue. Ma a tenere unite le due sponde dell'atlantico attraverso le rispettive istituzioni ci sono forze più potenti di quella di un singolo presidente, come le minacce incombenti di Russia e Cina. «L'alleanza transatlantica è destinata a rimanere il perno centrale della politica estera europea», spiega Pirozzi, «credo che l'orizzonte orientale per Bruxelles non servirà per compensare la fragilizzazione del rapporto con gli Stati Uniti. Anzi, credo che la politica estera ed economica aggressiva della Cina potrà diventare un fattore di riavvicinamento tra Europa e Usa, un po' come lo è la da sempre la minaccia russa ai confini del Vecchio continente».

LA CINA, DA RISORSA A MINACCIA

Fino ai primi anni di questo decennio, l'Europa ha visto la Cina come una potenziale fonte di guadagni e investimenti, un grande mercato pronto a essere sfruttato. Ma la situazione si sta ribaltando, e a Bruxelles sembra lo abbiano capito. Ora è Pechino che vede il Vecchio continente come un “territorio di caccia”, dove mettere teste di ponte per la Nuova via della seta e dove espandere la propria influenza commerciale e diplomatica. «Quello che ci possiamo aspettare», sostiene l'analista dell'Iai, «è che la Commissione e le istituzioni europee cerchino un po' di regolare le relazioni con la Cina. Anche se molto dipenderà da quanto i singoli Stati membri penseranno ai propri interessi nazionali».

IL SUCCESSO (VANIFICATO) SUL DOSSIER IRANIANO

L’accordo raggiunto nel 2015 sul programma nucleare iraniano è stato il principale successo della politica estera europea della scorsa legislatura e il ruolo svolto dall’Ue nel guidare i negoziati di pace per conto della comunità internazionale è stato fondamentale. Al momento della firma del trattato (il Jcpoa, Joint Comprehensive Plan of Action) è stato l'Alto rappresentante Mogherini a siglare insieme al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif.