In Austria il governo cade per i russi, non per i legami coi neonazi

I NAZIONALISTI CHE FONDARONO LA FPÖ

Anche in Austria dopo le ultime Legislative del 2017 si erano saldate forze disomogenee, come in Italia M5s e Lega. A forzare la mano era stato, in campagna elettorale, lo stesso leader dei cristiano-democratici: per svecchiare il partito e bloccare in crollo di consensi il millennial Kurz si era agganciato all'onda populista, cavalcando la diffidenza crescente della popolazione verso i migranti. Poi il gioco aveva iniziato a sfuggirgli di mano: anche a Vienna durante la propaganda per le Europee i toni si erano alzati, in un'inevitabile gioco delle parti. Ora, con la crisi di governo, la Fpö ha perso 4 punti dirottati nei sondaggi verso la Övp, ma anticipare le elezioni nazionali si prospetta un boomerang anche per i popolari, che potendo restare presentabili avrebbero continuato a turarsi il naso sulle infiltrazioni risapute. Con la destra radicale i cristiano-democratici austriaci avevano governato anche alla fine degli Anni 90, in una coalizione già allora sfortunata. E frange di vecchi e nuovi ambienti nazisti esistono da sempre nella Fpö: il partito di Strache, nato nel Secondo dopoguerra, ebbe come primo dirigente un ex comandante delle Ss; le cerchie degli ex nazionasocialisti ne furono una componente costitutiva.

GLI IDENTITARI PER HOFER PRESIDENTE