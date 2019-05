Uomo si arrampica sulla Tour Eiffel: evacuato l'edificio

La Torre Eiffel è stata evacuata nel pomeriggio dopo che un misterioso individuo è stato avvistato mentre scalava il monumento, fra il secondo e il terzo piano. Lo ha annunciato la direzione del monumento, che ha già fatto chiamare pompieri e forze di pronto intervento.

SUPERATO IL TERZO PIANO, L'UOMO MINACCIA IL SUICIDIO

In un primo tempo sembrava che l'uomo fosse stato fermato dopo alcuni minuti, secondo informazioni delle troupe della tivù Bfm sul posto. In realtà, l'individuo, per il quale si escludono intenti terroristici, è arrivato al terzo piano della torre - a 276 metri da terra - a mani nude e senza l'aiuto di corde o attrezzature particolari. Avrebbe anche minacciato il sucidio. Per motivi di sicurezza, durante l'intervento il monumento è stato completamente evacuato dai numerosi turisti presenti e l'intero quartiere è stato transennato. Già nell'ottobre 2017, la Torre Eiffel era stata «completamente evacuata» a causa della «presenza di un giovane su un pilastro che minacciava di suicidarsi». Alla fine la polizia riuscì a convincere il giovane a scendere.