In Siria 180mila profughi in 10 giorni per l'offensiva russa e di Assad

Un intervento militare che coinvolge 250 mila bambini e che ha già provocato 180 mila profughi. Sono queste le cifre pubblicate e diffuse in un rapporto dell'Onu sulla regione del Nord Ovest della Siria in seguito all'offensiva governativa e russa in corso nella zona tra Hama e Idlib. L'ufficio per il coordinamento umanitario delle Nazioni Unite (Ocha) ha documentato che dal 29 aprile al 9 maggio 180mila civili hanno dovuto abbandonare le proprie case tra le regioni di Hama e Idlib. Secondo il rapporto di Ocha, delle 180mila persone sfollate, ben 86mila sono ospitate all'addiaccio, nelle campagne e lungo le principali strade della regione di Idlib e in parte di quella di Aleppo. Le altre 97mila sono state accolte nei già sovraffollati campi profughi dell'area e in diversi centri di accoglienza.