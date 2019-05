Chi sale e chi scende tra i papabili presidente della Commissione Ue

GIÚ LE QUOTAZIONI DI BARNEIR E WEBER

In discesa appaiono invece le possibilità del capo negoziatore della Ue per la Brexit, il francese Michel Barnier, di ottenere la poltrona di Jean-Claude Juncker: la sua campagna elettorale ombra, iniziata ormai mesi fa dopo aver dato il suo via libera alla candidatura di Manfred Weber alla convention di Helsinki, viene letta - nel Ppe - come una sorta di tradimento. Ancora più improbabile sembra l'incoronazione di Manfred Weber, da alcuni indicato come il candidato del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ora indebolito dall'Ibiza-gate. In pochi sono pronti a scommettere che il Parlamento europeo - che pur potrebbe voler insistere con la procedura dello Spitzenkandidat - lo sosterrà in modo compatto. E la sua potrebbe essere la prima candidatura silurata. Nella nebulosa di nomi circolata a Bruxelles negli ultimi giorni riemerge anche quello di Enrico Letta per la presidenza del Consiglio europeo. Le incognite tuttavia sono numerose, spiegano le fonti, e molto dipenderà dal risultato del Pd al voto delle Europee. Anche perché se nel gioco delle alleanze e delle geometrie variabili la poltrona dovesse spettare ai Socialisti e democratici, la Spagna di Pedro Sanchez avrebbe molte credenziali da vantare.

IL 24 MAGGIO INCONTRO CONTE- TUSK SULLE NOMINE

Emergono anche i primi rumours sui desiderata per i portafogli dei futuri commissari, con Irlanda e Polonia che, come l'Italia, sarebbero interessati all'Agricoltura. La Lega punterebbe a piazzare un proprio candidato, ma a Bruxelles c'è chi spiega che l'Italia avrà maggiori chance di ottenere un portafoglio più pesante quanto meno il candidato porterà l'imprimatur di Matteo Salvini. Elemento che potrebbe favorire una candidatura del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il cui nome continua a circolare. Il tema nomine sarà comunque al centro dell'incontro tra Tusk ed il premier Giuseppe Conte previsto per venerdì a Roma in preparazione di settimane che si annunciano di fuoco.