Gli Usa concedono una licenza temporanea di tre mesi a Huawei

IL BLOCCO DEI SERVIZI GOOGLE

Il 20 maggio era stato il giorno più difficile per la società di Shenzhen. Google aveva annunciato di sospeso la fornitura della licenza di Android al colosso cinese, una decisione in linea con le direttive dell'amministrazione Trump. A stretto giro altre società si erano accodate alla decisione di Mountain View con le sospensioni di Intel, Qualcomm e Broadcom. La decisione di Big G, aveva fatto notare più di qualche analista di Wall Street, rappresenterebbe il vero "kill switch" per l'azienda cinese: ovvero l'interruttore che spegne le ambizioni globali del gruppo, mandando in fumo le aspirazioni di superare entro il 2020 Samsung come primo produttore mondiale di smartphone.