Cosa ha fatto l'Ue sull'Eurozona e cosa farà dopo le elezioni

IL CONFLITTO ALLA BASE DELLA LEGISLATURA CHE VERRÀ

A rompere questo impasse generale, scandito soltanto da veti incrociati, ci ha provato Emmanuel Macron. Il quale a inizio a marzo ha pubblicato un lungo manifesto che spazia dall'immigrazione alla sicurezza interna, che sul fronte più economico portare avanti «un progetto di convergenza più che di concorrenza». In quest'ottica tornano il bilancio unico europeo, il fondo monetario di risoluzione delle crisi, una previdenza sociale transnazionale e il salario minimo e un ruolo più attivo della Banca centrale nel finanziamento, per esempio, della riconversione ambientale. Proposte un tempo concordate con Angela Merkel, che però la Germania con l'erede della Cancelliera, Annegret Kramp-Karrenbauer, respinge in parte. «Il centralismo europeo», ha fatto sapere la nuova leader della Cdu, «lo statalismo, la comunitarizzazione del debito, l'europeizzazione della sicurezza sociale e il salario minimo comune sarebbero la strada sbagliata».

L'ITALIA BLOCCA IL FONDO EUROPEO, MA VUOLE UNA DIVERSA BCE

Ai margini di questa discussione c'è l'Italia. Finora Roma - e lo si vede anche nei programmi per le Europee di Cinquestelle e Lega - ha bocciato il Fondo monetario europeo. Una proposta articolata ancora non c'è, ma nel prossimo Europarlamento e nella prossima Commissione il Belpaese chiederà sul fronte economico soprattutto un ruolo più attivo della Banca centrale come prestatore di ultima istanza - quindi cambiando lo Statuto - e maggiori risorse per le infrastrutture e minori vincoli sui bilanci nazionali. Tutto per accelerare la crescita.