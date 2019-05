La macchina da guerra di Haftar si sta inceppando

HAFTAR IN GUERRA DA SETTE SETTIMANE SENZA RISULTATI

Il generale ha goduto, e in parte gode ancora, di un buon rapporto con Mosca che ufficialmente disconosce Sarraj in quanto privo della prevista e mai ottenuta fiducia del parlamento e soprattutto perché non abbastanza solido per riuscire a prevalere sull’uomo forte di Tobruk. In fondo anche la Francia, che pure ha aderito al riconoscimento del premier Sarraj, ha di fatto sponsorizzato la causa di Haftar ritenendolo una sorta di assicurazione per gli interessi francesi nel Paese. La debolezza di Sarraj, avvalorata dal diffuso (pre) giudizio di non essere neppure in controllo della Capitale, ha indotto del resto anche il governo italiano a cambiare rotta e a dichiararsi «né con l’uno né con l’altro», con ciò esponendosi a una doppia perdita di credibilità fin troppo documentata dalle reazioni di ciascuno dei due contendenti. Ma tutte queste premesse a favore di Haftar si stanno scontrando con un fatto incontrovertibile: sette settimane sono troppe per una guerra lampo contro un avversario dato per spacciato. La sua macchina da guerra si è andata inceppando, la controffensiva delle forze che sostengono Sarraj si sta rivelando più efficace del previsto in questa guerra che definire asimmetrica è usare un eufemismo. Per di più è tornata a manifestarsi la minaccia di un Isis mai davvero sconfitto.