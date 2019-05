Il parlamento europeo indaga sui doni ricevuti da Farage

Il Parlamento europeo ha avviato oggi l'iter di un'indagine per irregolarità finanziarie nei confronti dell'europarlamentare euroscettico britannico Nigel Farage, leader del neonato Brexit Party. I media britannici avevano riferito di presunti doni non dichiarati ricevuti da Farage da parte di Arron Banks, un controverso miliardario, per almeno 450.000 sterline. Doni successivi all'anno del referendum sulla Brexit del 2016. Secondo il codice di condotta del Parlamento, i deputati sono tenuti a dichiarare se ricevono fondi per le spese di viaggio, alloggio o soggiorno da fonti esterne per partecipare a eventi. La dichiarazione dovrebbe rivelare il nome e l'indirizzo del finanziatore, i dettagli sulle spese e il tipo di evento.