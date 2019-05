Se un embrione vale più di un bimbo messicano

LE CONTRADDIZIONI DEI REPUBBLICANI

L’idea fondamentale dell’ideologia contro l’aborto parte dal principio che l'embrione è considerato un essere umano, e dunque non portare a termine la gravidanza diventa un atto omicida. In alcuni di questi Stati del Sud, non ha diritti prima delle sei o otto settimane dal concepimento, cioè quando la maggior parte delle donne ancora non sa di essere incinta. Dopo questo periodo, invece, l’embrione diventa potenzialmente una persona, per cui deve godere del diritto alla vita. I conservatori che appoggiano questa legge, va ricordato, sono anche quelli che appoggiano l’orribile misura anti immigrazione ai confini con il Messico, per la quale centinaia di bambini, che sono a tutti gli effetti esseri umani ma non cittadini americani, vengono strappati dalle braccia dei genitori da cui sono separati a lungo termine. Sono anche quelli che appoggiano leggi per cui qualsiasi 18enne può comprare un’arma da combattimento, entrare in una scuola, in una sinagoga o in un cinema e fare una strage. Non so come facciano a non vedere queste contraddizioni, tant’è. Il controsenso più evidente è il fatto che i repubblicani si dicono convinti che il governo debba interferire il meno possibile nella vita cittadini, mentre adesso ci troviamo questi vecchi signori bianchi tutti di destra dentro al nostro utero, a decidere per noi cosa fare del nostro corpo.